أحوال الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة شمالا واستمرار موجة الحر جنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 12:25 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للانخفاض ظهر اليوم الإثنين، على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على أقصى مناطق الجنوب، في حين يكون الطقس معتدلا على مناطق شمال غرب البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض المناطق والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية، وتصل إلى 35 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 37 و43 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شرقية ثم جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.

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