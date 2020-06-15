بلدية يفرن تعلن استكمال بناء مدرستين ومستوصف صحي

لقاء عميد المجلس البلدي يفرن حسين كافو مع رئيس لجنة الإدارة بجهاز تطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، 14 يونيو 2020، (بلدية يفرن)

أعلنت بلدية يفرن استكمال مشروعات بناء مدرستي البراهمة وآت مشوشة، ومستوصف تاغمة الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء عميد المجلس البلدي يفرن حسين كافو مع رئيس لجنة الإدارة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، إذ بحثا موقف بعض المشاريع المتوقفة في قطاعي الصحة والتعاليم التابعة للجهاز، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء الصعوبات والعراقيل في استكمال مستشفى يفرن الجديد،، واتفق على الاستئناف في العمل بعد استكمال بعض الإجراءات الخاصة بالشركة التركية المسؤولة عن تنفيذ الأعمال.

يذكر أن الحديث حول وضع مستشفى يفرن العام كان محور اللقاء الذي جمع كافو مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله في الخامس من يونيو الجاري، إذ وعد صنع الله بأن توفر المؤسسة ما لديها من إمكانات لتقديم الدعم اللازم لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفى بعد «رفع الحصار الظالم المفروض على إنتاج وتصدير النفط».