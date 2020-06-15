ميناء بنغازي يستقبل 4 سفن محملة بسيارات وبضائع ومواشي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 09:00 صباحا
سفن متوقفة على أحد أرصفة ميناء بنغازي، 14 يونيو 2020، (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري 4 سفن تجارية محملة بسيارات ومواشي وبضائع مختلفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ودخلت إلى الميناء، سفينة نقل السيارات «ريو غراند»، الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي، وعلى متنها 1054 سيارة قادمة من السوق الكورية، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما رست على رصيف الميناء سفينة نقل الحاويات «ألوبو» الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية، وتحمل 200 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة إلى السفينة «كنت شيب ريي» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 94 حاوية بضائع متنوعة.

واستقبل الميناء سفينة نقل المواشي «فري دوم» الوكيل الملاحي لشركة الدوسر، وتحمل 7400 رأس من الأغنام، و123 رأسا من الأبقار قادمة من دولة إسبانيا.

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