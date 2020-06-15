الانقلاب الصيفي: السبت المقبل أطول الأيام نهارا وأقصرها ليلا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 08:21 صباحا
رسم توضيحي يبين فصول السنة الأربعة خلال دوران الِأرض حول الشمس

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن السبت المقبل 20 يونيو الجاري، يعتبر فلكيا هو أول أيام الصيف، إذ يكون أطول الأيام نهاراً وأقصرها ليلاً خلال هذه السنة، ويعرف هذا اليوم باسم يوم الانقلاب الصيفي.

وأوضح المركز أن زاوية ميل محور دوران الأرض حول الشمس بـأنها ثابتة ومقدارها 23.4 ولا تتغير أثناء دوران الأرض حول الشمس، وهذا ما يسبب تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض الذي يسبب بدوره إلى تغير الفصول الأربعة، حسب ما جاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف المركز الليبي أن الكرة الأرضية تمر بأربع نقاط مفصلية هامة أثناء رحلتها حول الشمس، والتي تستغرق 365 يوما و6 ساعات تقريبا، وهي الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي والانقلاب الشتوي.

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