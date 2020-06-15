«داخلية الموقتة»: خطة أمنية مشتركة في سرت «لحماية ظهر القوات المسلحة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 01:59 صباحا
الخطة الأمنية المشتركة, 14 يونيو 2020. (داخلية الموقتة)

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة استمرار عمل الخطة الأمنية المشتركة بين وحدات الجيش والإدارة العامة للبحث الجنائي وفرع الإدارة في سرت، ومديرية الأمن بالبلدية، إضافة إلى فرع الدعم المركزي، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، بشأن تأكيد استتباب الأمن في سرت و«حماية ظهر القوات المسلحة»..

ونشرت الوزارة عددا من الصور التي تظهر جنود وآليات الخطة الأمنية في سرت.

وبحسب الوزارة في بيان اليوم، جرى مساء الأحد جمع لأعضاء الخطة بحضور مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، الذي نقل تعليمات وزير الداخلية، وحث خلالها كافة أعضاء هيئة الشرطة المشاركين في الخطة على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأمني.

وشدد هويدي على اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، و«الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن»، وفق البيان.

وتشهد الأيام الراهنة مواجهات مسلحة بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق للسيطرة على بلدية سرت.

جمع لأعضاء الخطة بحضور مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، 14 يونيو 2020. (داخلية الموقتة)
الخطة الأمنية المشتركة, 14 يونيو 2020. (داخلية الموقتة)
الخطة الأمنية المشتركة, 14 يونيو 2020. (داخلية الموقتة)
الخطة الأمنية المشتركة, 14 يونيو 2020. (داخلية الموقتة)
الخطة الأمنية المشتركة, 14 يونيو 2020. (داخلية الموقتة)
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