حالتا وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 01:20 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتي وفاة وحالة شفاءة واحدة خلال أمس الأحد.

وبحسب المركز في بيان اليوم، فإن حالتي الوفاة تم تسجيلهما داخل غرف العزل بمدينة سبها، ليرتفع إجمالي الوفيات في ليبيا بالمرض، إلى 10 حالات، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 63 متعافيا.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتي وفاة وحالة شفاءة واحدة خلال أمس الأحد.

سبها تسجل حالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا اليوم

وبحسب المركز في بيان اليوم، فإن حالتي الوفاة تم تسجيلهما داخل غرف العزل بمدينة سبها، ليرتفع إجمالي الوفيات في ليبيا بالمرض، إلى 10 حالات، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 63 متعافيا.

ولفت المركز إلى أن الحالات المصابة الأحد شملت 4 في طرابلس، منها حالة لامرأة من الفليبيين، وحالتان جديدتان، وحالة قادمة من الجنوب الليبي، فيما سجلت سبها 9 حالات منها 7 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.

وفي صبراتة تم تسجيل 7 حالات مخالطين و5 حالات مخالطين في جنزور، وحالة من نيجيريا تم تسجيلها في مصراتة.

ولفت البيان إلى تسجيل 3 حالات في بنغازي بينها حالتان مخالطتان وحالة جديدة، كما تم تسجيل 4 حالات في البيضاء منها حالة لمصري الجنسية و3 جالات عائدة من مصر.

وتابع البيان أن زليتن سجلت أيضا حالة قادمة من الجنوب، فيما تم تسجيل حالتي إصابة عائدتين من تونس في مطار مصراتة.

ووفق البيان فقد ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة فيما تعافى 63 حالة، وسجلت ليبيا 10 وفيات بالمرض حتى الآن.

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