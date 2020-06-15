بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 01:02 صباحا
عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية (صفحته على فيسبوك).

أعلنت بلدية تاجوراء إطلاق اسم السلطان العثماني «سليمان القانوني» على أحد شوارعها، الواقع من منارة الحميدية (الفنار)، وصولا إلى جزيرة الدوران المعروفة باسم «جزيرة إسبان» المنطقة التي نزل بها جنود الإسبان عند احتلال طرابلس في مطلع القرن السادس عشر.

وأوضح عميد البلدية حسين بن عطية أن قرار إطلاق اسم السلطان العثماني يأتي «تقديرا منا لتلك القوات التي قدمت لتاجوراء من ناحية الحميدية عند المنارة (الفنار)، وقامت بترتيب صفوف المقاتلين والأهالي الذين دفعوا دماءهم وأرواحهم مع بقية سكان طرابلس» ضمن معارك تحرير العاصمة من الإسبان عام 1551م، وفق ما ذكره بن عطية عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وتبعد تاجوراء 11 كيلو مترا، عن وسط العاص طرابلس، وهي تجاور قاعدة ومطار معيتيقة، وهو المطار المدني الوحيد الذي يعمل الآن بطرابلس.

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