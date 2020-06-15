المسماري: تركيا دفعت بـ7 بارجات حربية إلى سواحل ليبيا للسيطرة على الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 12:37 صباحا
الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن تركيا دفعت بـ7 بارجات حربية إلى سواحل ليبيا بالإضافة إلى العديد من المرتزقة والجنود والضباط الأتراك بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي الذي توجد به أغلب استثمارات الشركات الأجنبية في ليبيا.

وفي سياق متصل قال المسماري، إن إعادة هيكلة غرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة، تهدف لضم كل ضابط العمليات الذين خاضوا تجربة ميدانية في «الحرب على الإرهاب» سواء في بنغازي أو درنة أو الهلال النفطي أو الجنوب الليبي بحيث يتم توحيد جهودهم لخدمة المعركة، وفق قوله.

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فيما طالب المسماري، بعثة الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في جرائم «المقابر الجماعية» المكتشفة في ترهونة خلال الأيام الماضية، فضلا عن التحقيق في الحديث عن انتشار ألغام حول طرابلس بعد انسحاب قوات القيادة العامة.

وقال المسماري، إن الأمم المتحدة تحدثت كثيرا عن مقابر جماعية ودعت للتحقيق، ونحن نرحب بالتحقيق ونريد ذلك في أسرع وقت قبل أن تضيع الأدلة في أمر المقابر وأمر الألغام في طرابلس».

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