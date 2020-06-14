المجلس الأعلى للقضاء يقرر استئناف العمل بالهيئات القضائية بدءا من الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 10:45 مساء
مجمع المحاكم في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

قرر المجلس الأعلى للقضاء استئناف العمل بالهيئات القضائية اعتبارا من الأربعاء المقبل، وفقا لما هو معمول به أثناء العطلة القضائية.

وأضاف المجلس في بيان اليوم، أن قراره جاء بناء على ما اقترحته إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية بالخصوص وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 32 لسنة 2020 بشأن مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان، تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية اتخاذ جميع التدابير اللازمة ووضع الضوابط الإرشادية والاحترازية لضبط عودة وتيرة العمل القضائي على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء خطر جائحة كورونا.

المجلس الأعلى للقضاء يوقف العمل بالمحاكم والنيابات

وفي 29 مارس الماضي، قرر المجلس الأعلى للقضاء، وقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى، بدءا من 30 مارس.

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