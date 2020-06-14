«خارجية الوفاق»: بدء تعاون ثنائي مع إيطاليا لإزالة الألغام جنوب طرابلس

جانب من اجتماع الجانبين الليبي والإيطالي لبحث إزالة الألغام بطرابلس (إدارة الإعلام الخارجي).

أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، بدء تعاون ثنائي مع الجانب الإيطالي لإزالة الألغام جنوب العاصمة طرابلس، وذلك «في إطار التعاون والتنسيق بين ليبيا وإيطاليا وبعد التنسيق بين وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو».

وقال بيان لإدارة الإعلام الخارجي، إن المركز الليبي لإزالة الألغام وفرق الهندسة العسكرية «بدأ اليوم التعاون الثنائي مع البعثة الإيطالية في إزالة الألغام جنوب العاصمة طرابلس التي تم زراعتها من قبل ميلشيات حفتر قبل فرارها من المنطقة»، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأضاف البيان: تسعى حكومة الوفاق «بشكل حثيث للتعاون مع عديد الدول على رأسها تركيا وإيطاليا والمنظمات المعنية للعمل على البحث وإزالة كافة الألغام لضمان عودة آمنة للمواطنين إلى بيوتهم وأملاكهم».