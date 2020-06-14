«تسييري سرت» يبحث مع مديري المصارف توفير 50 مليون دينار

رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، خلال اجتماع مع مديري ومساعدي المصارف التجارية العاملة بالمدينة إمكانية توفير سيولة نقدية تقدر بنحو 50 مليون دينار لتلبية احتياجات المواطنين للسيولة النقدية.

وأضاف مسؤول الإعلام ببلدية سرت لــ«بوابة الوسط» أن الاجتماع خُصِّص لمتابعة المعوقات والمختنقات المصرفية التى تواجه عمل كل مصرف تجارى يعمل بالبلدية، كما نوقش ملف السيولة النقدية بالمصارف التجارية واحتياجاتها بالأرقام لتوفير احتياجات المواطنين واقتراب عيد الأضحى.

وقال المصدر إن الاجتماع ناقش أيضًا موضوع تعطل المنظومة المصرفية من وقت لآخر والعمل على معالجتها وتذليلها من قبل مكتب اتصالات سرت، بالإضافة إلى تأخر مرتبات الموظفين بمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية وملف الإيرادات النقدية للمصارف لحل جزء من مشكلة توفير السيولة النقدية.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، خلال الاجتماع، ضرورة أن تفتح كافة المصارف أبوابها أمام المواطنين لتقديم الخدمات المصرفية المتاحة حاليًا.

وذكر سالم أنه سيخاطب مصرف ليبيا المركزى بالمنطقة الشرقية لتوفير السيولة النقدية لكافة المصارف، والتنسيق مع إداراتها لتوفير أكثر من 50 مليون دينار لحل متطلبات المصارف وتوفير السيولة النقدية للمواطن.