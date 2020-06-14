«تسييري سرت» يبحث مع مديري المصارف توفير 50 مليون دينار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 14 يونيو 2020, 08:14 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، خلال اجتماع مع مديري ومساعدي المصارف التجارية العاملة بالمدينة إمكانية توفير سيولة نقدية تقدر بنحو 50 مليون دينار لتلبية احتياجات المواطنين للسيولة النقدية.

وأضاف مسؤول الإعلام ببلدية سرت لــ«بوابة الوسط» أن الاجتماع خُصِّص لمتابعة المعوقات والمختنقات المصرفية التى تواجه عمل كل مصرف تجارى يعمل بالبلدية، كما نوقش ملف السيولة النقدية بالمصارف التجارية واحتياجاتها بالأرقام لتوفير احتياجات المواطنين واقتراب عيد الأضحى.

وقال المصدر إن الاجتماع ناقش أيضًا موضوع تعطل المنظومة المصرفية من وقت لآخر والعمل على معالجتها وتذليلها من قبل مكتب اتصالات سرت، بالإضافة إلى تأخر مرتبات الموظفين بمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية وملف الإيرادات النقدية للمصارف لحل جزء من مشكلة توفير السيولة النقدية.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، خلال الاجتماع، ضرورة أن تفتح كافة المصارف أبوابها أمام المواطنين لتقديم الخدمات المصرفية المتاحة حاليًا.

وذكر سالم أنه سيخاطب مصرف ليبيا المركزى بالمنطقة الشرقية لتوفير السيولة النقدية لكافة المصارف، والتنسيق مع إداراتها لتوفير أكثر من 50 مليون دينار لحل متطلبات المصارف وتوفير السيولة النقدية للمواطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من بوتين على التظاهرات في الولايات المتحدة
دولى
«منظمة الصحة» تحسم الجدل حول الرضاعة الطبيعة وإصابة الأطفال بـ«كورونا»
طب وصحة
عقيلة صالح: أطلعت تبون على مبادرة للحل وتعهد بالتنسيق مع مصر وتونس
ليبيا
تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)
دولى
«مسار».. مبادرة إعلامية شابة تناهض خطاب الكراهية
ليبيا
«لن نصبر كثيرًا».. «الرئاسي» يطالب الدول التي تعمل شركاتها النفطية في ليبيا ...
ليبيا
«لوموند» تتحدث عن وصول طائرة يستخدمها حفتر إلى كراكاس مرتين
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يعلق على رفض سفن عسكرية تركية الخضوع لتفتيش طواقم «إيريني»
ليبيا
بالصور: تدريبات تركية بطائرات جوية وبحرية في البحر المتوسط
ليبيا
الخارجية الأميركية: تدفق الأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر أدى إلى التدخل التركي ...
ليبيا
جريدة الوسط: ما بعد ترهونة «كلمة سر».. وتفاهمات غامضة بين واشنطن وأنقرة وموسكو
ليبيا
أنقرة: سنناقش مع واشنطن الخطوات التالية لاتفاق ترامب وإردوغان بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مخاوف من موجة ثانية لوباء «كورونا» بعد تسجيل 57 إصابة جديدة في الصين