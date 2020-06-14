الانتهاء من صيانة وتجهيز الطابق الأرضي بمستشفى الجلاء للنساء والولادة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 07:35 مساء
مستشفى «الجلاء للنساء والولادة» بطرابلس بعد التطوير, 14 يونيو 2020. (صحة الوفاق)

انتهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق من صيانة وتجهيز الطابق الأرضي بمستشفى «الجلاء للنساء والولادة» بمدينة طرابلس، بعدما شهدت كامل أقسامه ووحداته العلاجية أعمال صيانة جذرية وتوسعة.

ووفق بيان للوزارة اليوم، جرى تجهيز الطابق الأرضي بحجرتي عمليات جديدتان وصالة للولادة الطبيعية بسعة أربعة أسرّة وحجرة ملاحظة وغرفة عناية فائقة بسعة سريرين.

تسليم 25 حضانة أطفال لمستشفى الجلاء للنساء في طرابلس

وتضمنت أعمال التجهيز توفير جميع التجهيزات الطبيّة اللازمة من أجهزة ومعدات وأثاث طبي. .

وفي وقت سابق، انتهت وزارة الصحة من صيانة وتجهيز قسم الإيواء بالطابق السادس بسعة سريرية، تبلغ 40 سريرًا، وكذلك قسم الإيواء بالطابق الخامس بسعة سريرية تبلغ 50 سريرًا.

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