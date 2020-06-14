جهاز الإسعاف ينعى أحد عناصره بعد العثور على جثته بمستشفى ترهونة

حاتم شقلوف الذي عثر على جثته بمستشفى ترهونة. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

نعى جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، أحد عناصره بعد العثور على جثته ضمن الجثامين الموجودة بمستشفى ترهونة بعد السيطرة على المدينة من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قبل أيام.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، عبر صفحته على «فيسبوك» إن الزميل حاتم شقلوف خُطف منذ الأول من فبراير الماضي بمدينة القره بوللي وجرى البحث عنه في كل مكان دون جدوى.

وأضاف الجهاز أن جثمان شقلوف جرى العثور عليه خلال عمليات فرز جثامين الضحايا التي عُثر عليها بمستشفى ترهونة العام، مقدمًا تعازيه لذوي الفقيد.

وعُـثر بمستشفى ترهونة العام على أكثر من 100 جثة بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني عليها وانسحاب القوات التابعة للقيادة العامة في 5 يونيو الجاري، وهو ما أعلنته وزارة الصحة وأكده النائب العام في بيان اليوم.