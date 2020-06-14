منظار جراحي جديد يصل مستشفى «الزاوية التعليمي»

المنظار الجراحي الذي تسلمه مستشفى «الزاوية التعليمي». (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، أن مستشفى «الزاوية التعليمي» تسلم منظارا جراحيا يعمل بتقنيات حديثة، سيجري تشغيله بقسم «الأنف والأذن والحنجرة» لرفع قدرة العمل اليومية بالقسم.

وأشار المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان صحفي، أن المستشفى تسلم أيضًا جهاز (c-arm) سيجري تشغيله بقسم العمليات الكبرى»، موضحا أن «هذا الجهاز واحد من أحدث الأجهزة ذات الكفاءة والتقنيات العالية والتي تستخدم في التصوير الطبي لحالات كسور العظام والحوادث وأثناء العمليات».

كانت وزارة الصحة زودت مستشفى الزاوية مؤخرًا بجهاز رنين مغناطيسي حديث، جرى تشغيله بقسم الأشعة التشخيصية بعد عطل جهاز الرنين القديم المورّد العام 2002 وخروجه عن الخدمة بسبب انقضاء العمر الافتراضي له.

كما تسلّم المستشفى نفسه ثلاثة مناظير جراحية جرى تشغيلها بقسمي المسالك البولية والجراحة العامة، تعمل بتقنيات تصوير 3D-4K، وتمتاز بدقتها في الجراحة، إذ تسمح هذه التقنية بتكبير الصورة ورؤية الجسيمات الصغيرة للمرض بشكل واضح، بما يحقق أفضل النتائج في العمليات الجراحية.

يشار إلى أن الإمدادات الطبية تصل تباعًا إلى المرافق الصحية في مختلف مدن ومناطق البلاد تنفيذًا لخطة الوزارة لدعم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي، حسب بيان الوزارة.

