إغلاق محطة وقود متعددة الطوابق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 01:17 مساء
أبنية عشوائية فوق محطة وقود بمدينة بنغازي. (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

قرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للحكومة الموقتة إغلاق محطة وقود في بنغازي بعد بناء 3 طوابق عشوائية تهدد حياة المواطنين. 

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه أوقف المحطة رقم 499 التابعة لشركة ليبيا للنفط بمنطقة قنفودة بعد التحري وورود شكاوى بشأن بناء عشوائي من عدة طوابق فوق المحطة».

وحسب جهاز مكافحة الظواهر السلبية فإن «المحطة ترتفع بـ3 طوابق مما يعد عملا غير قانوني ويتعارض مع المواصفات والشروط اللازمة المعمول لها ويهددها بالانهيار والاشتعال وتشويه المظهر العام للمدينة».

وأشار إلى «ضبط الجميع دون استثناء وإيقاف العمل بالمحطة إلى حين إشعار آخر، واستدعاء المالك لاستكمال ما تبقى من تحقيقات، لإحالته القضية بموجب تقرير لجهات الاختصاص»، معتبرا أن هذه «إجراءات رادعة لكافة المحطات»، وقال «لن نسمح بهكذا بناءات عشوائية دون الرجوع لذوي الاختصاص وأخذ تصاريح قانونية رسمية بمزاولة العمل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)
دولى
«لن نصبر كثيرًا».. «الرئاسي» يطالب الدول التي تعمل شركاتها النفطية في ليبيا ...
ليبيا
حقل الشرارة يشعل شرارة الإنتاج الليبي في اتفاق «أوبك+»
ليبيا
«لوموند» تتحدث عن وصول طائرة يستخدمها حفتر إلى كراكاس مرتين
ليبيا
ترامب يرد على جو بايدن: إذا لم أفز سأمضي وسأفعل أمورا أخرى
دولى
بولتون يتهم ترامب في كتاب بارتكاب «تجاوزات» كثيرة تعرضه للمساءلة
دولى
غوتيريس: أسلحة صُنعت في إيران استُخدمت في الهجمات على السعودية
عربى
الاتحاد الأوروبي يعلق على رفض سفن عسكرية تركية الخضوع لتفتيش طواقم «إيريني»
ليبيا
بالصور: تدريبات تركية بطائرات جوية وبحرية في البحر المتوسط
ليبيا
سفير الإمارات بواشنطن: لا تطبيع مع إسرائيل في حال ضمت مناطق من الضفة الغربية
عربى
الخارجية الأميركية: تدفق الأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر أدى إلى التدخل التركي ...
ليبيا
جريدة الوسط: ما بعد ترهونة «كلمة سر».. وتفاهمات غامضة بين واشنطن وأنقرة وموسكو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمامة تعيد الابتسامة إلى وجوه مستخدميها