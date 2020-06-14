إغلاق محطة وقود متعددة الطوابق في بنغازي

أبنية عشوائية فوق محطة وقود بمدينة بنغازي. (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

قرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للحكومة الموقتة إغلاق محطة وقود في بنغازي بعد بناء 3 طوابق عشوائية تهدد حياة المواطنين.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه أوقف المحطة رقم 499 التابعة لشركة ليبيا للنفط بمنطقة قنفودة بعد التحري وورود شكاوى بشأن بناء عشوائي من عدة طوابق فوق المحطة».

وحسب جهاز مكافحة الظواهر السلبية فإن «المحطة ترتفع بـ3 طوابق مما يعد عملا غير قانوني ويتعارض مع المواصفات والشروط اللازمة المعمول لها ويهددها بالانهيار والاشتعال وتشويه المظهر العام للمدينة».

وأشار إلى «ضبط الجميع دون استثناء وإيقاف العمل بالمحطة إلى حين إشعار آخر، واستدعاء المالك لاستكمال ما تبقى من تحقيقات، لإحالته القضية بموجب تقرير لجهات الاختصاص»، معتبرا أن هذه «إجراءات رادعة لكافة المحطات»، وقال «لن نسمح بهكذا بناءات عشوائية دون الرجوع لذوي الاختصاص وأخذ تصاريح قانونية رسمية بمزاولة العمل».