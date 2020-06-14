الاتحاد الأوروبي: المحادثات مع «ناتو» بشأن «إيريني» غير مرتبطة بحادث تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 12:24 مساء
الفرقاطة «سباتساي» التابعة للبحرية اليونانية التي انضمت لعملية إيريني. (آكي)

قال الاتحاد الأوروبي إن خطواته للتعاون مع حلف شمال الأطلسي في مهمته البحرية الرامية لفرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا لم تكن نتيجة منع تركيا مؤخرا تفتيش سفينة مشبوهة. 

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطق باسم الاتحاد الأوروبي القول إن «المحادثات التي جرت مع الحلف الأطلسي تندرج في إطار تبادل المعلومات الاعتيادي بشأن ما تحقق في ما يتعلّق بالمهمات والعمليات». وأوضح «ناتو» الجمعة أنه ينظر في طريقة تقديم عمليته «سي غارديان» التي تملك سفينتين تقومان بدوريات في البحر المتوسط، الدعم لمهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي يطلق عليها «عملية إيريني».

ما بعد إيريني
وفي مايو الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية «إيريني» لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط، بسفينة حربية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورغ، وتشارك ألمانيا أيضا في المهمة بعدد من جنودها. والأربعاء، منعت المرافقة العسكرية التركية لسفينة مشبوهة قبالة ليبيا سفينة يونانية ضمن «عملية إيريني» من تفتيشها. لكن الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أصر على عدم وجود صلة بين الحادثة وسعي التكتل للتعاون مع الحلف الأطلسي.

وقال المصدر في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة «هذا جزء من العملية الطبيعية بين منظّمتين تتعاونان وتعملان معا لتحقيق نتائج مشتركة: أمن واستقرار أوروبا وجيرانها». وأضاف «لم يكن هذا التعاون بأي شكل من الأشكال نتيجة أي حوادث وقعت مؤخرا، بل هو جزء من حوارنا وتبادل المعلومات بيننا الطبيعي والمعتاد».

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