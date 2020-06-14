مؤسسة النفط تسلم «مكافحة الأمراض» جهاز كشف عن «كورونا»

من عملية تسليم جهاز الكشف على «كورونا» إلى مركز مكافحة الأمراض. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توفير جهاز اختبار للكشف عن فيروس «كورونا» مع مشغلاته لـ5000 اختبار للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، وبرعاية من شركة ايني الإيطالية تم تزويد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأسبوع الماضي بجهاز اختبار العينات PCR ومشغلات لعدد 5000 اختبار للمساعدة في إجراء اختبار العينات التي يتسلمها المختبر من كافة أنحاء البلاد.

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وجرى تسليم 1200 اختبار Rapid test، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة عند الحاجة، وذلك بمقر المختبر المرجعي بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم، ونائب المدير العام بشركة إيني الإيطالية ونيس الرويمي.

ويبذل عدد من مؤسسات الدولة الليبية جهودا لمكافحة «كورونا» في البلاد، والذي سجل حالتي وفاة و9 حالات إصابة جديدة يوم أمس السبت، فضلا عن تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس.