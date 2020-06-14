تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 01:49 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالتي وفاة و9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أمس السبت، فضلا عن تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه استلم 830 عينة موزعة منها 295 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و6 عينات بمختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و12 عينة بمختبر مستشفى طرابلس المركزي، و11 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و 46 عينة بمختبر فرع المركز الوطني سبها، و70 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي، و312 عينة بمختبر مستشفى الكويفية، و4 عينات بمختبر  المركز  المرجعي زليتن، و70 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و4 عينات بمختبر فرع المركز الوطني غريان.

وبحسب البيان فإن النتائج شملت 821 عينة سالبة، و9 عينات موجبة منها 3 حالات جديدة، و6 حالات مخالطين.

ولفت المركز إلى أن العينات السالبة شملت 3 حالات للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 62 متعافي، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في ليبيا إلى 8 حالات.

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