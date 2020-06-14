مديرية أمن شحات تنشر تصحيحاً عن الحالة المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 12:05 صباحا

قالت مديرية أمن الشحات، إن الحالة التي تم الإعلان عن إصابتها السبت بفيروس كورونا المستجد، هي التي تم تسجيلها أمس في البيضاء لامرأه تبلغ من العمر 60 عاما قادمة من مصر.

وبحسب بيان للمديرية السبت، فإن الحالة كانت داخل الحجر الطبي في أحد الفنادق بمدينة البيضاء.

تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية شحات

وأوردت المديرية تصحيحا ونفيا أن تكون الحالة المسجلة أول حالة بالشحات، مضيفة أن أول حالة تدخل مقر العزل الصحي بمستشفي المنصورة.

والسبت، أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية شحات، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بالبلدية وهو ما نفته مديرية الأمن.

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