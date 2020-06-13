النجار: الوضع الوبائي يتفاقم في ليبيا لكنه لم يخرج عن السيطرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 11:45 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يتفاقم في ليبيا، مضيفا «أصبحنا نسجل ازديادا ملحوظا في عدد الحالات اليومية، وهو مؤشر خطر على سرعة انتشار المرض».

وأوضح النجار، في بيان للمركز اليوم، أن المرض لم يخرج عن السيطرة بعدُ وفق المقياس الوبائي، لكنه يبقي «حرجا»، مؤكدا أنه لا بد أن تدار الأمور بطريقة صحيحة وسليمة، «فرق الرصد والتقصي تبذل جهودا كبيرة في تتبع المخالطين وحجرهم».

النجار: ظاهرة التشكيك في النتائج المعملية جريمة تمس بالأمن القومي الصحي

وعلّق النجار على بعض ما يُثار من تشكيك في وجود حالات كورونا بالبلاد وطعن في نتائج التحاليل، مؤكدا أن موجة التشكيك في نتائج المعامل التحليلية الخاصة باختبار كورونا أدت إلى عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي واتباع الإرشادات الصحية، وعدم الالتزام بحظر التجوال والتباعد الاجتماعي.

وطالب النجار الجهات الأمنية ومكتب النائب العام بالتصدي لكل من يشكك في هذه النتائج، مضيفا أن ثمة مواطنين لديهم جهاز مناعة قوي فمن الممكن أن تُظهر التحاليل إصابتهم بالمرض وبعد مرور 24 ساعة يُعاد لهم التحليل ويظهر خلوهم من الإصابة، وهذا أمر لا يدعو إلى التشكيك، خاصة أن أجهزة المختبر المرجعي والمختبرات الأخرى من أحدث الأجهزة عالميا.

وتابع أن المركز وزع أجهزة لأخذ العينات وتحليلها على العديد من المدن، منها «تازربو وهون وسبها ومصراتة وزليتن وزوارة والزاوية وغريان»، وغيرها كثير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حقل الشرارة يشعل شرارة الإنتاج الليبي في اتفاق «أوبك+»
ليبيا
«لوموند» تتحدث عن وصول طائرة يستخدمها حفتر إلى كراكاس مرتين
ليبيا
ترامب يرد على جو بايدن: إذا لم أفز سأمضي وسأفعل أمورا أخرى
دولى
بولتون يتهم ترامب في كتاب بارتكاب «تجاوزات» كثيرة تعرضه للمساءلة
دولى
غوتيريس: أسلحة صُنعت في إيران استُخدمت في الهجمات على السعودية
عربى
الاتحاد الأوروبي يعلق على رفض سفن عسكرية تركية الخضوع لتفتيش طواقم «إيريني»
ليبيا
بالصور: تدريبات تركية بطائرات جوية وبحرية في البحر المتوسط
ليبيا
سفير الإمارات بواشنطن: لا تطبيع مع إسرائيل في حال ضمت مناطق من الضفة الغربية
عربى
الخارجية الأميركية: تدفق الأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر أدى إلى التدخل التركي ...
ليبيا
جريدة الوسط: ما بعد ترهونة «كلمة سر».. وتفاهمات غامضة بين واشنطن وأنقرة وموسكو
ليبيا
أنقرة: سنناقش مع واشنطن الخطوات التالية لاتفاق ترامب وإردوغان بشأن ليبيا
ليبيا
فيديو.. تقارير: تظاهرات وعنف في شوارع لبنان بعد انهيار غير مسبوق لسعر الليرة ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 دول أوروبية تتعاقد مع شركة بريطانية - سويدية للحصول على 400 مليون جرعة لقاح ضد «كورونا»