افتتاح قسم غسيل الكلى في عيادة الماجوري ببلدية بنغازي

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، يفتتح قسم غسيل الكلى في عيادة الماجوري, 13 يونيو 2020. (بلدية بنغازي)

افتتح وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، اليوم السبت، قسم غسيل الكلى في عيادة الماجوري بمدينة بنغازي.

ووفق بيان لبلدية بنغازي اليوم، حضر الافتتاح رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري، ومدير عام المركز الطبي فتحية العريبي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ومدير عيادة الماجوري عبدالعظيم البرغثي.

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وأوضح البيان أنه تمت صيانة القاطع بالكامل، سواء من البنية التحتية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات المطلوبة وتركيب مولد كهربائي جديد وزجاج وصيانة الصرف الصحي، وتركيب تكييف لكل الغرف؛ بهدف تقديم الخدمات الطبية في مجال غسيل الكلى.