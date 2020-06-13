صحة الوفاق: وفاة سيدة في انفجار لغم بمنطقة عين زارة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، وفاة سيدة وإصابة نجلها في انفجار لغم أراضي بمنطقة عين زارة.

وأشار الناطق باسم الوزارة، أمين الهاشمي، إلى «وفاة السيدة فوزية وإصابة ابنها الشاب عبدالرحمن العريفي بمنطقة القبايلية عين زارة». والجمعة، أعلن عميد بلدية عين زارة عبدالواحد البلوق ووجهاء وأعيان المنطقة؛ أن البلدية منطقة منكوبة بسبب انتشار الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر فيها بشكل كبير.

وفي وقت سابق اليوم السبت، اتهم المجلس الرئاسي، اليوم السبت، قوات القيادة العامة بـ«زراعة ألغام في لعب أطفال»، قبل الانسحاب من محيط العاصمة طرابلس. وحذر بيان صادر عن المجلس أن حذرا من أن «الوضع في جنوب طرابلس يمثل خطرا داهما للنازحين لو عادوا إلى مساكنهم»، وفق المكتب الإعلامي للسراج.