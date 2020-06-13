المشري يلتقي إردوغان في إسطنبول

قال المجلس الأعلى للدولة إن الرئيس التركي، رجب إردوغان، استقبل رئيس المجلس خالد المشري في قصر وحد الدين بمدينة إسطنبول، أمس الجمعة.

وقال المجلس في بيان، اليوم السبت، إن الطرفين ناقشا آخر التطورات المحلية والإقليمية، وأكدا أهمية زيادة التعاون في كل المجالات، مشيرا إلى استعداد تركيا «لوضع كل خبرتها لمساعدة الدولة الليبية في البناء الاقتصادي والنهوض بمؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية».

وأول من أمس الخميس، التقى المشري مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، واكد استعداد المجلس لاستئناف العملية السياسية «وفق الثوابت والرؤى الموضوعة والمتفق عليها». كما ناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد، وإمكانية استئناف الحوار السياسي من جديد.

وخلال اللقاء، شدد المشري على أنه «لا حوار مع خليفة حفتر»، منبها بضرورة «التئام مجلس النواب والدعوة لإجراء استفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات عامة في البلاد».