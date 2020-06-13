عضو بلجنة مكافحة «كورونا»: نسبة المصابين بين العائدين من الخارج مقارنة بعددهم «بسيطة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 01:39 مساء
صالة الاستقبال بمطار طبرق أثناء إنهاء إجراءات العائدين من الخارج. (الإنترنت)

قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، الدكتور سليمان الشيباني أبو سريويل، إن الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا من العائدين إلى ليبيا يشكلون نسبة بسيطة مقارنة بعددهم.

وشدد على أن الليبيين العالقين بالخارج لهم الحق في العودة لبلادهم، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة اهتمت بالعالقين ووفرت لهم متطلباتهم، «ونستعين بخبراء متخصصين بعلم الوبائيات في اللجنة»، حسبما ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك» اليوم السبت.

وأضاف أن الإجراءات التي اتبعتها الدولة مع العالقين بالخارج أكثر من الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، مطالبا جميع العائدين من الخارج بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي.

ونبه بأن اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا «تناولت ملف العالقين بما يضمن تحقيق توازن للوصول إلى ثلاث نتائج مهمة هي: «العودة بهم في الوقت المناسب والحفاظ على سلامتهم وضمان سلامة بقية أفراد المجتمع».

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