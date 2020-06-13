الرئيس الجزائري: محاولة «اجتياح طرابلس» أدت لانهيار الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 02:01 صباحا
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن محاولة «اجتياح طرابلس»، أدت لانهيار الأوضاع في ليبيا، مضيفا أن الجزائر حاولت بكل المجهودات كبح إراقة الدماء في ليبيا، عن طريق عديد الحوارات والمفاوضات.

وأضاف تبون، في لقاء مع عدد من الصحفيين الجمعة، أن تدخل الجزائر متوازن وسليم والدول الأوروبية معترفة بذلك، مضيفا أن هدف بلاده في ليبيا واضح وهو السلم للبلاد.

وتابع أن بلاده يجمعها وحدة التراب والدماء مع الليبيين «ونحن أولى بحل هذا المشكل»، لكن «لن ندحل في لعبة المد والجزر في ليبيا».

الأزمة الليبية موضوع مشاورات «جزائرية - أميركية»

وشدد على ضرورة الرجوع إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن بلاده ليس لها أطماع في ليبيا التي تتحول حاليا للنموذج السوري، وفق قوله.

ويرى تبون أن جميع الأطراف الليبية تريد مشاركة الجژائر في حل الأزمة، بينما دولة واحدة لا تريد مشاركة بلاده لكنه لم يكشف عنها.

وانتقد مواصلة مد الأطراف الليبية بالسلاح بعد مؤتمر برلين، مضيفا «في برلين تفاهمنا على أساس لا مرتزقة ولا سلاح وبعد شهر واحد وصلت 3400 طن سلاح إلى ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سفير الإمارات بواشنطن: لا تطبيع مع إسرائيل في حال ضمت مناطق من الضفة الغربية
عربى
أنقرة: سنناقش مع واشنطن الخطوات التالية لاتفاق ترامب وإردوغان بشأن ليبيا
ليبيا
فيديو.. تقارير: تظاهرات وعنف في شوارع لبنان بعد انهيار غير مسبوق لسعر الليرة ...
عربى
توقعات بعودة الجماهير في نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تمنح سنة استثنائية لطلبة سنوات النقل بالمرحلة الثانوية
ليبيا
وصول 1621 مواطنا من مصر إلى أماكن الحجر الصحي بطبرق خلال 6 أسابيع
ليبيا
رئيس أركان القوات الأميركية يأسف لظهوره بجانب ترامب في موقع تظاهرة في واشنطن
دولى
تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)
ثقافة وفن
هل وصلت الولايات المتحدة إلى منعطف في مكافحة العنصرية؟
دولى
«لا أستطيع التنفس سيدي».. تحقيق أميركي في حالة وفاة جديدة خلال الاحتجاجات
دولى
التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا