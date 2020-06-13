تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في ليبيا و16 إصابة جديدة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الجمعة، وحالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة في ليبيا إلى 6 حالات.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن الحالات المصابة تشمل 4 حالات في طرابلس منها حالة مخالطة، و3 حالات قادمة من سبها، فيما تم تسجيل 10 حالات في سبها نفسها منها 8 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.

ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من مصر.

ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، و59 حالة تعافت، و6 وفيات.