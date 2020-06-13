النجار: ظاهرة التشكيك في النتائج المعملية جريمة تمس بالأمن القومي الصحي

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن ظاهرة الطعن والتشكيك في النتائج المعملية عن المركز تنم عن جهل وعدم وعي، مضيفا أن مثل هذه الأفعال «المقصودة» قد ترقى إلى جريمة تمس بالأمن القومي الصحي، ويعاقب مرتكبوها بحكم القانون.

وتابع النجار في تصريحات ببرنامج لمسات الخير على قناة ليبيا الرسمية، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز يعمل بأحدث التقنيات العالمية للتشخيص المعملي لفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح أن الطعن في النتائج المعملية تسبب في تحريض الرأي العام وعدم تصديق الناس بوجود الفيروس مما أدى إلى استهتار وتهاون واضح في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها جهات الاختصاص وتسبب في زيادة نشر المرض.