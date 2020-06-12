ميناء بنغازي البحري يستقبل 278 حاوية بضائع وسلع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يونيو 2020, 11:42 مساء
حاوية بميناء بنغازي البحري, 12 يونيو 2020. (ميناء بنغازي البحري)

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات (لويسا شولت) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 278 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة..

وبحسب الناطق إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، استقبل الميناء أيضا السفينة (ميركي) الوكيل الملاحي لشركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 24700 طن من أكياس الأسمنت..

والأربعاء الماضي، استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات «غراند سباغنا» الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية.

وحملت السفينة على متنها 427 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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