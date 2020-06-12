وزير «مالية الوفاق» يبحث سبل عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المعطلة من 2011

وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري مع نظيره التركي, 12 يونيو 2020. (مالية الوفاق)

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق، والمكلف بوزارة الاقتصاد والصناعة، فرج بومطاري، مع وزير المالية التركي، سبل عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المعطلة منذ 2011.

وبحسب بيان لوزارة المالية بحكومة الوفاق اليوم، فإن الاجتماع الذي جمع الوزيرين بحث آليات تشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون بين البلدين.

وفي يناير الماضي، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي، إن أنقرة تعتزم التوقيع على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا إبان عهد الرئيس السابق معمر القذافي قبل 2011، في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.

وقال أكسوي، لوكالة «رويترز» في مقابلة: «انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة.. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان».

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت إطاحة معمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا، وفق «رويترز».

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ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد، حسب أكسوي، الذي يلفت إلى أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

فيما بحث المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، المهدي الأمين الورضمي، في يوليو الماضي، مع السفير التركي لدى ليبيا، سرحت أكسين، تطوير التعاون وتسوية مستحقات العمالة بالشركات المشتركة بين ليبيا وتركيا.

كما تطرق النقاش إلى «سبل تطوير آفاق التعاون في مجال التدريب والأرشفة الإلكترونية، وتفعيل عدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الإدارة الهندسية، والبناء، والتشييد، والصناعات الكهربائية، والتقنية، وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية في مجالات الثروة السمكية والطاقات المتجددة الصديقة للبيئة» وفق إدارة التواصل والإعلام.