عقيلة صالح يبحث مع السفير البريطاني سُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في ليبيا

المستشار عقيلة صالح والسفير البريطاني. (موقع مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، سبل الوصول إلى حل ينهي الأزمة في ليبيا، بحسب ما نشره موقع مجلس النواب الليبي على الإنترنت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، خلال اليومين الماضيين.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الاتصال الهاتفي بحث خلاله الجانبان «آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد».

وأضاف بليحق أن المستشار عقيلة صالح بحث أيضا مع السفير البريطاني «إعلان القاهرة» المنبثق من مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأمس الأربعاء، أجرى السفير البريطاني اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تناول مستجدات الوضعين العسكري والسياسي في ليبيا، كما تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الجانبين ناقشا سبل تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، والتي تشمل وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي.