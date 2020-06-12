بالصور.. تدريبات تركية بطائرات جوية وبحرية في البحر المتوسط

تدريبات تركية بطائرات جوية وبحرية في البحر المتوسط, 12 يونيو 2020. (وزارة الدفاع التركية)

قالت وزارة الدفاع التركية، إن الطائرات الجوية والبحرية التركية، أجرت تدريبات بحرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن هذه التدريبات شارك فيها 17 طائرة وقامت بواجباتها تحت قيادة مركز القوات الجوية القتالية (BHHM) التابع لقيادة قائد القوات الجوية الموجود في إسكي شهير، وقيادة العمليات لقيادة القوات البحرية والقيادة التكتيكية لقيادة مجموعة البعثة الشمالية.

ولفت البيان إلى تجربة إجراءات القيادة والتحكم في نطاق المهمات التي تستغرق 8 ساعات، فضلا عن آلية التزود بالوقود الجوي والتدريب المشترك بين البحر والجو والتدريب على النقل الجوي والبحري الرسمي.

«فرانس برس»: تركيا عارضت تفتيش «إيريني» سفينة قبالة سواحل ليبيا

والأربعاء عارضت تركيا، قيام المهمة البحرية الأوروبية «إيريني» بتفتيش سفينة شحن في البحر المتوسط كانت متجهة إلى ليبيا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، إلا أنه لم يعط تفاصيل لكنه أوضح أنه «لم تتم» عملية تفتيش سفينة شحن مشبوهة.