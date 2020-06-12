لجنة مكافحة «كورونا» في أوباري: الحالة المصابة بالفيروس وضعها الصحي مستقر

أحد ميادين بلدية أوباري. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت لجنة مكافحة فيروس «كورونا» في بلدية أوباري، إن الحالة التي أعلن عن إصابتها بالفيروس، اليوم الجمعة، وضعها الصحي مستقر، مشيرة إلى أنها مخالطة لحالات مصابة بالمناطق المجاورة للبلدية وفق تقرير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطالبت اللجنة في بيان مصور نشره المجلس البلدي أوباري عبر صفحته على «فيسبوك» أهالي البلدية بضرورة التقيد والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأخذ الحيطة والحذر تجنبا للإصابة بالفيروس المتفشي عالميا.

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والحالة المصابة بفيروس «كورونا» هي أول حالة يجري تسجيلها في بلدية أوباري جنوب غرب البلاد.