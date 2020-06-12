توافق أوروبي أميركي على ضرورة وقف إطلاق نار شامل في ليبيا

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. (الإنترنت)

كشف مصدر أوروبي عن وجود توافق بين بروكسل وواشنطن على ضرورة وقف إطلاق نار شامل في ليبيا، واستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا تطابق موقف الجانبين بشأن الأزمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونقلت «آكي» عن المصدر المطلع تأكيده «تطابق الموقفين الأوروبي والأميركي تجاه الوضع القائم حاليا في ليبيا، خصوصا لجهة حتمية الحل السياسي».

وقالت «آكي» إن المصدر كان يتحدث، اليوم الجمعة، عن المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع نظرائه الأوروبيين يوم الإثنين القادم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأضافت أن المصدر «قلل من شأن وجود خلافات أوروبية - أميركية بشأن دعم الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي»، مؤكدا أن «الرؤية المشتركة تركز على ضرورة وقف إطلاق نار شامل، واحترام قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تدفق السلاح، والعودة إلى التفاوض وفق مقررات مؤتمر برلين وتحت مظلة الأمم المتحدة».

واعتبرت «آكي» أن أجوبة المصدر «بدت غامضة لدى الحديث عن ضعف تأثير القوى الغربية في مجريات الصراع الليبي، تجاه تعاظم دور كل تركيا وروسيا»، مشيرة إلى أنه أجاب بالقول: «يجب احترام قرار الأمم المتحدة ووقف إدخال السلاح».

وقبل يومين أصدر كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف وريل ورؤساء وزراء إيطاليا، وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وإلى وقف إطلاق نار فوري.