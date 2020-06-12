إجراءات جديدة بشأن بيع غاز الطهي في طبرق

اجتماع المجلس التسييري لبلدية طبرق مع موزعي غاز الطهي. (الإنترنت)

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوهاشم الخطابية أمس الخميس اجتماعا موسعا مع موزعي غاز الطهي، لبحث السبل الكفيلة لمعالجة أزمة نقص الغاز في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن بوالخطابية حذر خلال الاجتماع الموزعين من أي تلاعب في الأسعار أو التوزيع، مؤكدا أنه سيجري إيقاف أي موزع مخالف وإنهاء تعاقده مع شركة البريقة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع خلص إلى عدة إجراءات من بينها «منع بيع الغاز عن طريق الإيصالات، وبدون حضور اللجنة المشرفة على البيع، ومنع الموزعين من تجديد رخص المزاولة حتى يتم إعادة النظر في عدد الموزعين، ومنع نقل شحنة الغاز من موزع إلى موزع».

وطالب المجلس التسييري لبلدية طبرق جميع الموزعين بضرورة الالتزام بهذه الشروط، داعيا الجهات الرقابية والمواطنين إلى متابعة الموزعين والإبلاغ عن المخالفين بطلب كتابي للمجلس.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ومندوب عن جهاز الحرس البلدي ومسؤولي شركة البريقة بطبرق.