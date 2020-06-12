إجراءات جديدة بشأن بيع غاز الطهي في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 12 يونيو 2020, 05:02 مساء
اجتماع المجلس التسييري لبلدية طبرق مع موزعي غاز الطهي. (الإنترنت)

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوهاشم الخطابية أمس الخميس اجتماعا موسعا مع موزعي غاز الطهي، لبحث السبل الكفيلة لمعالجة أزمة نقص الغاز في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن بوالخطابية حذر خلال الاجتماع الموزعين من أي تلاعب في الأسعار أو التوزيع، مؤكدا أنه سيجري إيقاف أي موزع مخالف وإنهاء تعاقده مع شركة البريقة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع خلص إلى عدة إجراءات من بينها «منع بيع الغاز عن طريق الإيصالات، وبدون حضور اللجنة المشرفة على البيع، ومنع الموزعين من تجديد رخص المزاولة حتى يتم إعادة النظر في عدد الموزعين، ومنع نقل شحنة الغاز من موزع إلى موزع».

وطالب المجلس التسييري لبلدية طبرق جميع الموزعين بضرورة الالتزام بهذه الشروط، داعيا الجهات الرقابية والمواطنين إلى متابعة الموزعين والإبلاغ عن المخالفين بطلب كتابي للمجلس.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ومندوب عن جهاز الحرس البلدي ومسؤولي شركة البريقة بطبرق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنقرة: سنناقش مع واشنطن الخطوات التالية لاتفاق ترامب وإردوغان بشأن ليبيا
ليبيا
توقعات بعودة الجماهير في نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تمنح سنة استثنائية لطلبة سنوات النقل بالمرحلة الثانوية
ليبيا
رئيس أركان القوات الأميركية يأسف لظهوره بجانب ترامب في موقع تظاهرة في واشنطن
دولى
تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)
ثقافة وفن
هل وصلت الولايات المتحدة إلى منعطف في مكافحة العنصرية؟
دولى
«لا أستطيع التنفس سيدي».. تحقيق أميركي في حالة وفاة جديدة خلال الاحتجاجات
دولى
التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا