شركة الكهرباء: أضرار جسيمة لحقت بمحطة الهيرة بعد عام من تجديدها

جانب من الدمار الذي لحق بمحطة كهرباء الهيرة، 12 يونيو 2020، (شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن أضرارا جسيمة لحقت بمكونات محطة الهيرة جنوب طرابلس، التي جرى تجديدها بالكامل خلال العام الماضي، ولم يتم تشغيلها من جديد.

ونشرت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، صورا تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمحطة، وتفحم محولاتها، إضافة إلى تلف الكوابل الخاصة بها.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن المحطة تربط منطقتي الجبل الغربي وطرابلس وكذلك منطقة سوق الخميس مسيحل والمغذي الرئيس لمنطقة العزيزية.

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وعلى مدى الأيام الماضية، دأبت الشركة على نشر صور الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في مناطق جنوب طرابلس.

وفي مؤتمر صحفي أخير، أكد مسؤولو الشركة أن الاشتباكات حول العاصمة طرابلس وفي بعض المناطق كانت سببا في المشكلات التي تعاني منها الشبكة، والتي تؤدي إلى الإظلام التام أحيانا وكثير من الانقطاعات.

تلف الكوابل الواصلة إلى المحطة

جانب آخر من الأضرار