أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تتأثر مناطق شمال غرب البلاد بداية من مساء اليوم الجمعة، بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر، ويتحرك ناحية الشمال الشرقي، ينتج عنه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يكون ملحوظا غدا، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق؛ ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق الشمال بين 30 و38 درجة مئوية، وبين 40 و47 درجة مئوية على غالبية مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية ثم جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية، وبين 34 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 37 و42 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرع تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 44 و47 درجة مئوية.