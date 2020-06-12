تونس تعرض مبادرات حول الملف الليبي في اجتماع لمجلس الأمن

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 12 يونيو 2020, 09:58 صباحا
وزير شؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، إن بلاده أعدت مقترحات ومبادرات حول الأزمة في ليبيا للطرح على مجلس الأمن الدولي، و«ستدافع عن حقوقها في ظل التحولات الحاصلة في الأوضاع الحالية».

وأكّد نورالدين الري، أن اجتماع لمجلس الأمن سيناقش الملف الليبي، موضحا أنّ موقف بلاده من الأزمة «مبني على الشرعية الدولية والثوابت، وبذل كل الجهود لإيجاد حل سياسي دائم ليبي - ليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية، بما يحفظ وحدة وأمن شعب ليبيا، الذي تعتبره تونس من أمنها القومي»، حسب تصريحاته الإعلامية على هامش جلسة استماع بالبرلمان التونسي أمس الخميس.

الملف الليبي أولوية
وشدد على أنّ الملف الليبي يمثل أولوية لدى رئاستي الحكومة والجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية في تونس لعدة اعتبارات أهمّها العلاقات الإستراتيجية مع هذا البلد والروابط التاريخية ومصالح تونس الثقافية والاقتصادية .

اقرأ أيضا: وزير الدفاع التونسي: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا

وتتولى تونس رئاسة فريق العمل الخاص بحفظ السلام بمجلس الأمن المختص بمتابعة حسن سير عمليات حفظ السلام في العالم وتطويرها.

ويرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر يونيو، ويحضره إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بعودة الجماهير في نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)
ثقافة وفن
هل وصلت الولايات المتحدة إلى منعطف في مكافحة العنصرية؟
دولى
«لا أستطيع التنفس سيدي».. تحقيق أميركي في حالة وفاة جديدة خلال الاحتجاجات
دولى
التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»
ليبيا
إيطاليا تقر تعديلات بقواعد نصف نهائي الكأس
رياضة عالمية
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس أركان القوات الأميركية يأسف لظهوره بجانب ترامب في موقع تظاهرة في واشنطن