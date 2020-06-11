وصول 1621 مواطنا من مصر إلى أماكن الحجر الصحي بطبرق خلال 6 أسابيع

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 11 يونيو 2020, 09:22 مساء
صالة الاستقبال بمطار طبرق أثناء إنهاء إجراءات العائدين من الخارجي. (الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة الرئيسيّة لمكافحة وباء كورونا بطبرق، العميد ميلود جواد، وصول 1621 مواطنا ليبيا قادمين من مصر إلى أماكن الحجر الصحي بالمدينة خلال شهر ونصف.

وقال جواد لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن المواطنين الليبيين يصلون تباعا إلى طبرق عبر منفذ امساعد البري ومطار طبرق الدولي، مشيرا إلى أن آخر دفعة وصلت، أمس الأربعاء، من مطار برج العرب لمطار طبرق الدولي وعددهم 185 مواطنا.

وأضاف جواد أن جميع العائدين يخضعون للكشف والفحص وأخذ العينات ومن ثم تسكينهم في أماكن الحجر بالمدينة تحت حراسة أمنية مشددة حسب تعليمات رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري.

وذكر جواد أن العدد الإجمالي للمواطنين القادمين إلى طبرق من منفذ امساعد البري ومطار طبرق الدولي 1621 مواطنا من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

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