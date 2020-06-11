وزير الدفاع التونسي: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا

وزير الدفاع الوطني التونسي، عماد الحزقي. (الإنترنت)

جدد وزير الدفاع الوطني التونسي، عماد الحزقي، اليوم الخميس، التأكيد على موقف بلاده الرافض «كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا»، نافيا وجود أي قوات أجنبية في تونس.

وقال الحزقي في تصريح نقله موقع «موزاييك إف إم» إن موقف بلاده مع ليبيا «واضح بخصوص رفض كل أشكال التدخل الأجنبي. نحن مع الحل السياسي لأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة، الحل فقط هو حل سياسي توافقي يأخذ بالدرجة الأولى مصالح الشعب الليبي»، مبديا استعداد بلاده لدعم أي حل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا.

ونفى الحزقي وجود أي قوات أجنبية في تونس. حيث شدد قائلا: «ليس هناك انتشار لأي قوات أجنبيّة في تونس، ولا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية»، مضيفا أنّ «تونس كانت ولا تزال تسيّطر تماما على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوّة أجنبية بالتواجد فيها».

وأكّد الحزقي أنّ الحدود البرية والبحرية والجويّة مؤمّنة والجيش على أهبة الاستعداد لكل الطوارئ، داعيا إلى مزيد تدعيم قدرات الجيش والإحاطة بالجنود والرفع من معنوياته.