«خارجية الوفاق»: فريق تركي باشر عمله في إزالة الألغام جنوب طرابلس وترهونة

لقاء سيالة والسفير التركي. (وزارة الخارجية)

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، عن وجود فريق تركي متخصص في إزالة الألغام باشر عمله مؤخرا في مناطق جنوب طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى شهدت اشتباكات خلال الفترة الماضية.

واستقبل اليوم الخميس، المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير تركيا لدى ليبيا سرحان آكسن.

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء تناول آخر المستجدات في ليبيا والتعاون الليبي التركي في كافة المجالات.

وأشارت إلى أن السفير التركي أكد لسيالة «استمرار وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد وأن هذا الموقف مستمد من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالشأن الليبي».

وأضافت وزارة الخارجية أن سيالة والسفير التركي «تابعا عمل فريق إزالة الألغام التركي الذي باشر عمله مؤخرا في تطهير جنوب طرابلس وترهونة ومناطق أخرى من الألغام التي زرعتها» القوات التابعة للقيادة العامة.