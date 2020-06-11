السفارة الصينية تسلم شحنة المساعدات الطبية إلى السفارة الليبية في تونس

القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا والقائم بالأعمال الليبي لدى تونس بعد التوقيع على تسليم شحنة المساعدات. (السفارة الصينية)

قالت السفارة الصينية لدى ليبيا، في بيان اليوم الخميس، إن القائم بالأعمال، وانغ تشيمين، وقع على شهادة تسليم المساعدات الطبية المقدمة من الحكومة الصينية مع القائم بالأعمال الليبي في تونس خليفة علي العزابي، الذي تسلم الشحنة تمهيدا لنقلها إلى ليبيا لمساعدتها على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السفارة الصينية أن العزابي قدر تقديرا عاليا علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين، معربا عن خالص شكره للمساعدات الطبية التي قدمتها الصين حكومةً وشعبا إلى ليبيا منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيدا بجهود الصين وإنجازاتها في مكافحة الوباء، الذي يشكل تحديا مشتركا للعالم بأسره ويتطلب تضامن جميع البلدان لمواجهته.

من جانبه عبر القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى ليبيا، وانغ تشيمين أن الوضع الوبائي العالمي معقد وخطير، ولا يزال الوباء ينتشر في جميع أنحاء العالم بكونه أخطر طوارئ صحية عمومية عالمية تواجه البشرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال تشيمين «إن الفيروس لا يعرف الحدود ويعدّ التضامن والتعاون أقوى سلاح للتغلب على الوباء». مؤكدا أن الصين «تلتزم بمفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية وتنفذ بنشاط تدابير المساعدة التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه أمام جمعية الصحة العالمية ال73»،

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الصين تتابع الوضع الوبائي في ليبيا وتدعم التدابير الحاسمة والصارمة التي تتخذها ليبيا، وأنها على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة للشعب الليبي في حدود قدرتها. وعرض أيضا الوضع الحالي للوقاية من الوباء ومكافحتها وأحوال تطوير اللقاحات واستئناف الإنتاج في الصين.

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ووصلت أمس الأربعاء، إلى مطار تونس قرطاج الدولي دفعة من المساعدات الطبية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى دولة ليبيا لمساعدتها على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الشحنة 834 مجموعة كواشف اختبار الحمض النووي و5 آلاف بدلة واقية طبية، و15 ألف كمامة N95، و100 ألف قناع جراحي، و5 آلاف نظارة واقية، و5 آلاف زوج من القفازات الطبية.

ومن المتوقع أن يجري نقل المساعدات الطبية إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة بعد إكمال الإجراءات اللازمة.