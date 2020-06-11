قرقاش: المبادرة المصرية بشأن ليبيا أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 04:55 مساء
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش. (الإنترنت)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا «أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق».

وأكد قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» استمرار جهود أبوظبي «مع القاهرة سعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي» في ليبيا.

واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أن «سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي».

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وأمس الأربعاء، أكد كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، والالتزام بالحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام بحل الأزمة الليبية عبر المسار السياسي بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين ومبادرة «إعلان القاهرة»، موضحين أن الحل السياسي هو «الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق».

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