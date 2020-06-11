السراج يبحث متطلبات المؤسسة العسكرية وقانون التقاعد

اجتماع برئاسة السراج وحضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية، 11 يونيو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وتوفير متطلباتها من خلال آليات فعالة بين وزارتي المالية والدفاع، لتمكينها من أدء عملها.

وناقش السراج، خلال اجتماع موسع اليوم الخميس، قانون التقاعد العسكري، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر الاجتماع وزير المالية السيد فرج بومطاري، ووكيل وزارة الدفاع السيد صلاح النمروش، ورئيس أركان قوات حكومة الوفاق فريق ركن محمد الشريف، وآمرو المناطق العسكرية، الغربية اللواء أسامة جويلي، والوسطى اللواء محمد الحداد، وطرابلس اللواء عبدالباسط مروان، ومدير إدارة الحسابات العسكرية المكلف عميد شعبان الشماح.

واليوم، وجه السراج بتخصيص 100 مليون دينار للهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في عمليات «بركان الغضب»، و«البنيان المرصوص»، و«ثورة 17 فبراير».

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كما رأس أمس اجتماعا لبحث سير العمليات العسكرية، ومجمل الأوضاع بالمناطق والمدن التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق خلال الفترة الأخيرة، وتناول «الإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، والترتيبات الأمنية المعتمدة في المناطق المحررة».