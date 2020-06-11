مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات كانت تكفي لإنشاء 900 مدرسة

موقع إنتاج في حقل النافورة، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إن خسائر الإقفالات تتجاوز خمسة مليارات دولار منذ 19 يناير الماضي.

وأضافت المؤسسة أن هذا المبلغ كان يكفي لإنشاء 900 مدرسة حديثة بمرافقها ومعامل للتجارب العلمية مدعومة بفصول للحاسب الآلي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوقف الإنتاج في حقلي الفيل والشرارة النفطيين بعد فترة قصيرة من إعادة العمل بهما، وذلك إثر إجبار مجموعات مسلحة العاملين على وقف العمل.

وأمس الأربعاء، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة ملتزمة بسيادة القانون تجاه الإغلاقات النفطية، ولن تسمح بترهيب العاملين والعبث بالقطاع وبمنشآت البلاد النفطية، مضيفا أن استمرار هذه «التصرفات الإجرامية» سيدفع المؤسسة للبحث في الخيارات الأخرى المتاحة لديها لإعادة فتح جميع منشآتها المغلقة حاليا في كل أرجاء البلاد.

كما أصدرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق اليوم بيانا، أكدت فيه أنها وقوات عملية «بركان الغضب»، لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» أمام إقفالات المنشآت النفطية.