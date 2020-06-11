تراجع الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:55 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس. 

وانخفضت العملة الأميركية بفارق أربعة قروش، مسجلا 5.59 دينار مقابل 5.65 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما هبط سعر صرف اليورو بفارق خمسة قروش، مسجلا 6.13 دينار مقارنة بـ6.18 دينار أمس، وكان التراجع الأكبر من نصيب الجنيه الاسترليني الذي فقد 12 قرشا، مسجلا سبعة دينارات مقابل 7.12 دينار أمس.

وفي حين استقرت الليرة التركية عند 0.83 دينار، تراجع الدينار التونسي إلى 1.98 دينار ليبي مقابل دينارين اثنين أمس، وبفارق قرشين اثنين.
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