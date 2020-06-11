«دفاع الوفاق» تؤكد عدم وقوفها «مكتوفة الأيدي» حيال «الإقفالات النفطية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:45 مساء
شعار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق إنها وقوات عملية «بركان الغضب»، لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» أمام إقفالات المنشآت النفطية.

جاء ذلك في بيان للوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، بشأن «اقتحام مجموعات مسلحة مرفأ مليتة للنفط والغاز وحقلي الشرارة والفيل».

ووصفت الوزارة تلك الوقائع بـ«الجرائم المضرة بكيان الدولة الأمني والاقتصادي»، موضحة أنها ستتخذ «الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجماعات، وستتخذ جميع الوسائل المتاحة للتصدي لهذه الأعمال التخريبية للحفاظ على الوطن ومقدراته».

وأمس الأربعاء، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة ملتزمة بسيادة القانون تجاه الإغلاقات النفطية، ولن تسمح بترهيب العاملين والعبث بالقطاع وبمنشآت البلاد النفطية، مضيفا أن استمرار هذه «التصرفات الإجرامية» سيدفع المؤسسة للبحث في الخيارات الأخرى المتاحة لديها لإعادة فتح جميع منشآتها المغلقة حاليا في كل أرجاء البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»
ليبيا
إيطاليا تقر تعديلات بقواعد نصف نهائي الكأس
رياضة عالمية
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
قاموس
ثقافة وفن
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا