بالصور: حملة لـ«الرقابة على الأغذية» في مصراتة ونالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 11:53 صباحا
أفراد مركز المراقبة على الأغذية خلال تفتيشهم محال في نالوت، 10 يونيو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

نظم مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملتين للتفتيش على المحال التجارية في بلديتي مصراتة ونالوت، للتأكد من الاشتراطات الصحية بهما.

وفي مصراتة، استهدفت الجولة عددا من المخابز ومصانع تعبئة المياه، ومحلات الجزارة والمطاعم الواقعة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وضبط المفتشون أحد المخابز لديه خميرة منتهية الصلاحية، ولا يزال يستخدمها في عملية التحضير، كما أخذت عينات من مصانع تعبئة المياه للتأكد من مطابقتها المواصفات والمقاييس، كما جرى مراجعة الشهادات الصحية للعاملين، واستخدامهم الزي المخصص للعمل.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم، وفقا للقانون الصحي وقانون النظافة العامة من قبل جهات الضبط القضائي، بناء على توصيات مفتشي المركز.

تفتيش محال الجزارة في نالوت
وفي نالوت، تفقد مفتشو المركز محال تجارية وجزارة في نطاق البلدية، حيث سجلت ملاحظة في أحد محال وهو عدم استخراج التراخيص، حيث تم إنذار صاحبه.

كما قام مفتشو المركز، رفقة مركز الحرس البلدى نالوت، بتكرار الزيارة لبعض أماكن تداول الأغذية؛ للتأكد من تنفيذها التعليمات السابق إعطاؤها من حيث النظافة والتزام العاملين بالزى الشخصي وكيفية حفظ اللحوم.

التفتيش على جزارة في نالوت
العثور على خميرة غير صالحة في أحد مخابز مصراتة
التفتيش على أحد مصانع تعبئة المياه في مصراتة
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