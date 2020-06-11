أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية جنوبا ومعتدلة شمالا

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق شمال البلاد أجواء معتدلة، مع تكاثر للسحب، اليوم الخميس، على بعض مناطق الشمال والوسط والدواخل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، مع استمرار أجواء صيفية على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية على الشمال، وبين 35 و40 درجة مئوية على مناطق الوسط والحمادة والجفرة، بينما تصل إلى 44 درجة مئوية على بعض مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وبين 32 و35 درجة مئوية على بني وليد وأبونجيم والقريات.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية، وبين 35 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب أحيانا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 درجة مئوية.