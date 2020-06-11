أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية جنوبا ومعتدلة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 11:15 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق شمال البلاد أجواء معتدلة، مع تكاثر للسحب، اليوم الخميس، على بعض مناطق الشمال والوسط والدواخل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، مع استمرار أجواء صيفية على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية على الشمال، وبين 35 و40 درجة مئوية على مناطق الوسط والحمادة والجفرة، بينما تصل إلى 44 درجة مئوية على بعض مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وبين 32 و35 درجة مئوية على بني وليد وأبونجيم والقريات.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية، وبين 35 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب أحيانا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»
ليبيا
إيطاليا تقر تعديلات بقواعد نصف نهائي الكأس
رياضة عالمية
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
قاموس
ثقافة وفن
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا