19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

أوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب، بينما تبين سلبية 664 عينة.

وجاءت الحالات التي تسلمها المركز كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 246 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 54 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 51 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 159 عينة.

كما تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عينة واحدة من مختبر مستشفى الكويفية، و60 عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و12 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و100 عينة من مركز الصحة الحيوانية.