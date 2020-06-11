19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:07 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

أوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب، بينما تبين سلبية 664 عينة.

وجاءت الحالات التي تسلمها المركز كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 246 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 54 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 51 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 159 عينة.

كما تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عينة واحدة من مختبر مستشفى الكويفية، و60 عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و12 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و100 عينة من مركز الصحة الحيوانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تختبر عقارا كدواء ولقاح لـ«كورونا»