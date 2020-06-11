البيت الأبيض: ترامب والسيسي ناقشا استئناف محادثات «5+5» ورحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 12:55 صباحا
مقر الرئاسة الأميركية (البيت الأبيض)، واشنطن دي سي (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الرئاسة الأميركية، جود دير، إن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ومباحثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

كما ناقش الرئيسان هاتفيا رحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا، فيما أشاد ترامب بجهود السيسي في إطلاق مبادرة «إعلان القاهرة» لتعزيز المصالحة السياسية ووقف التصعيد في ليبيا، حسب تغريدة لـ«دير» على حسابه بموقع «تويتر».

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية قال إن ترامب أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن ترحيبه بـ«الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة وإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده».

والسبت الماضي أعلن السيسي مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية بحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وشمل الإعلان عدة بنود، أهمها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

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